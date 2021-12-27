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43 минуты назад

«Карнавальная ночь» от СберПервого с певицей Мусей Тотибадзе и художницей Татьяной Ахметгалиевой

СберПервый дарит своим клиентам Новый год в стиле легендарного советского фильма «Карнавальная ночь».

В этом году знаменитой кинокартине Эльдара Рязанова с Людмилой Гурченко в главной роли исполнилось 65 лет. Она стала символом новогоднего праздника для целых поколений. СберПервый решил поздравить клиентов с наступающим Новым годом и воссоздал неповторимую атмосферу этого фильма.

На специальной странице собраны интересные факты о любимой киноленте, там же можно насладиться оригинальной интерпретацией знаменитой песни «Пять минут» от Муси Тотибадзе. Специально для клиентов СберПервого художница Татьяна Ахметгалиева разработала стикеры для Telegram и уникальную новогоднюю открытку для соцсетей в стиле 50-х.

Подготовиться к домашней вечеринке в стиле «Карнавальной ночи» помогут и выгодные предложения для обладателей карт Visa Infinite. Скидки и бонусы доступны при покупке праздничных блюд, напитков и подарков, а также в салонах красоты и магазинах одежды.

СберПервый — премиальный формат обслуживания клиентов СберБанка, предлагающий эксклюзивные решения для приумножения капитала и комфорта в повседневной жизни. Услуги СберПервого можно получить как дистанционно, так и в 150 офисах по всей России. Это крупнейшая в стране сеть центров премиального обслуживания. Среди привилегий СберПервого — индивидуальные инвестиционные решения и страховые продукты, премиальные банковские карты с повышенными бонусами в популярных категориях трат, вклады с повышенными ставками и льготные курсы обмена валют.

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