«Карнавальная ночь» от СберПервого с певицей Мусей Тотибадзе и художницей Татьяной Ахметгалиевой

СберПервый дарит своим клиентам Новый год в стиле легендарного советского фильма «Карнавальная ночь».

В этом году знаменитой кинокартине Эльдара Рязанова с Людмилой Гурченко в главной роли исполнилось 65 лет. Она стала символом новогоднего праздника для целых поколений. СберПервый решил поздравить клиентов с наступающим Новым годом и воссоздал неповторимую атмосферу этого фильма.

На специальной странице собраны интересные факты о любимой киноленте, там же можно насладиться оригинальной интерпретацией знаменитой песни «Пять минут» от Муси Тотибадзе. Специально для клиентов СберПервого художница Татьяна Ахметгалиева разработала стикеры для Telegram и уникальную новогоднюю открытку для соцсетей в стиле 50-х.

Подготовиться к домашней вечеринке в стиле «Карнавальной ночи» помогут и выгодные предложения для обладателей карт Visa Infinite. Скидки и бонусы доступны при покупке праздничных блюд, напитков и подарков, а также в салонах красоты и магазинах одежды.