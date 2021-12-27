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4 часа назад

Ребенку, начальнику, мужу: 5 идей съедобных подарков на Новый год

Еда — безусловно, лучший подарок. Нравится всем, не залеживается без дела, не надо передаривать, купить можно хоть вечером 31 декабря. Советуем пять сочетаний, из которых получится праздничная продуктовая корзина.

Съедобные подарки на Новый год, которые понравятся всем
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Кофе + сироп

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Подарок для кофеманов и тех, у кого всегда хмурое утро. Если получатель варит кофе в турке или гейзерной кофеварке, выбирайте мелкий помол. Если в воронке — средний или крупный. Но можно и не забираться в помолах, купив кофе в зернах и добавив небольшую ручную кофемолку.

Сиропы выбирайте на основе натуральных ингредиентов: мята, шоколад, орехи. «Бубль-гум» или «мороженое» будет отдавать химическим привкусом. Кому-то нравится, кому-то нет — на вкус и цвет.

Что добавить: темный шоколад, коричневый сахар, растительное молоко.

Макароны + хороший сыр

Набор для любителей итальянской кухни. Спагетти, фарфалле, казаречче, челлентани покупайте из качественной цельнозерновой муки. Сыры берите твердых сортов: пармезан, пекорино, азиаго. Они дольше хранятся, отлично сочетаются с макаронами и винной тарелкой.

Что добавить: оливковое масло, чеснок, свежий хлеб, итальянские травы — базилик, орегано, розмарин.

Экзотические фрукты + орехи

Дуриан, манго, драконий фрукт, маракуя, папайя, орех макадамия или кокос — наполнение продуктовой корзины с приветом из теплых стран. Купить экзотику можно в интернете или на рынках в специальных отделах.

Что добавить: газировка из Таиланда или Вьетнама, фруктовые чипсы из Азии.

Вино + специи

Набор для глинтвейна — идеальный подарок для человека, которому не знаешь, что дарить. Обязательные специи — корица, мускатный орех, бадьян, гвоздика. Если получатель не пьет крепкие напитки, выбирайте безалкогольное вино или замените качественным соком. Украсит набор высокий стакан.

Что добавить: апельсины, лимоны, яблоки, палочки корицы и ванили, имбирь, мед.

Какао + имбирное печенье

Имбирное или овсяное печенье можно испечь за 10 минут — поверьте, редко кому дарят самодельные сладости. Дополнит набор какао в зеленой картонной коробке и молоко в стеклянной бутылке — как будто набор из детства!

Что добавить: зефир-маршмеллоу, молочный шоколад, корица.

Упаковка

Съедобные подарки «делает» праздничная обертка. В идеале найти плетеную корзину или красивую объемную коробку. Если нет времени, попросите на кассе коричневые крафтовые пакеты. Оберните каждый предмет, киньте внутрь еловые веточки, мандаринки, блестки, обвяжите праздничной лентой и поставьте в одну корзину

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