Съедобные подарки на Новый год, которые понравятся всем

Еда — безусловно, лучший подарок. Нравится всем, не залеживается без дела, не надо передаривать, купить можно хоть вечером 31 декабря. Советуем пять сочетаний, из которых получится праздничная продуктовая корзина.

Кофе + сироп

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Подарок для кофеманов и тех, у кого всегда хмурое утро. Если получатель варит кофе в турке или гейзерной кофеварке, выбирайте мелкий помол. Если в воронке — средний или крупный. Но можно и не забираться в помолах, купив кофе в зернах и добавив небольшую ручную кофемолку.

Сиропы выбирайте на основе натуральных ингредиентов: мята, шоколад, орехи. «Бубль-гум» или «мороженое» будет отдавать химическим привкусом. Кому-то нравится, кому-то нет — на вкус и цвет.

Что добавить: темный шоколад, коричневый сахар, растительное молоко.

Макароны + хороший сыр

Набор для любителей итальянской кухни. Спагетти, фарфалле, казаречче, челлентани покупайте из качественной цельнозерновой муки. Сыры берите твердых сортов: пармезан, пекорино, азиаго. Они дольше хранятся, отлично сочетаются с макаронами и винной тарелкой.

Что добавить: оливковое масло, чеснок, свежий хлеб, итальянские травы — базилик, орегано, розмарин.

Экзотические фрукты + орехи

Дуриан, манго, драконий фрукт, маракуя, папайя, орех макадамия или кокос — наполнение продуктовой корзины с приветом из теплых стран. Купить экзотику можно в интернете или на рынках в специальных отделах.

Что добавить: газировка из Таиланда или Вьетнама, фруктовые чипсы из Азии.

Вино + специи

Набор для глинтвейна — идеальный подарок для человека, которому не знаешь, что дарить. Обязательные специи — корица, мускатный орех, бадьян, гвоздика. Если получатель не пьет крепкие напитки, выбирайте безалкогольное вино или замените качественным соком. Украсит набор высокий стакан.

Что добавить: апельсины, лимоны, яблоки, палочки корицы и ванили, имбирь, мед.

Какао + имбирное печенье

Имбирное или овсяное печенье можно испечь за 10 минут — поверьте, редко кому дарят самодельные сладости. Дополнит набор какао в зеленой картонной коробке и молоко в стеклянной бутылке — как будто набор из детства!

Что добавить: зефир-маршмеллоу, молочный шоколад, корица.

Упаковка

Съедобные подарки «делает» праздничная обертка. В идеале найти плетеную корзину или красивую объемную коробку. Если нет времени, попросите на кассе коричневые крафтовые пакеты. Оберните каждый предмет, киньте внутрь еловые веточки, мандаринки, блестки, обвяжите праздничной лентой и поставьте в одну корзину