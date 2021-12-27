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2 часа назад

Врач рассказала, кому нельзя есть оливье

Врач-диетолог Наталья Круглова рассказала, кому нельзя есть оливье в новогоднюю ночь. Об этом сообщает "Москва 24".

Врач раскрыла опасность оливье
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Медик призвала отказаться от этого салата людей с заболеваниями пищеварительного тракта и повышенным холестерином. Самые вредные ингредиенты, по словам Кругловой, — это колбаса и майонез:

"Поскольку в этот салат иногда добавляется колбаса, то его аккуратнее стоит есть людям с заболеванием пищеварительного тракта, воспалительными заболеваниями хронического течения. Это, например, гастрит, язва".

Кроме того, после оливье может возникнуть боль, изжога и тошнота.

Врач порекомендовала заменить колбасу на отварное мясо, а майонез — на греческий йогурт, чтобы блюдо было более диетическим.

Если человек боится поправится, диетолог тоже посоветовала не злоупотреблять оливье. Если не переборщить с порцией, можно не бояться за фигуру.

Ранее нарколог назвал влияющие на результат алкотестера продукты.

Еда,Наталья Круглова,
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