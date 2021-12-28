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6 часов назад

Диетолог: что будет, если съедать одну грушу в день

Диетолог Людмила Микитюк рассказала, как употребление одной груши в день изменит работу организма. Этим она поделилась в беседе с РИА Новости.

Диетолог: что будет, если съедать одну грушу в день
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Так, по словам эксперта, во фрукте содержится до 20 процентов дневной нормы клетчатки, которая благотворной влияет на пищеварительную систему, а также связывает жирные кислоты, снижая при этом уровень холестерина.

"Особенно полезна кожица груши — в ней есть полезные для сердца и сосудов флаваноиды, которые снижают ломкость капилляров, делают красные клетки крови более эластичными",

— уточнила Микитюк.

В груше также арбутин — вещество, обладающее антибактериальными свойствами. Оно, совместно с мочегонным действием фрукта, помогает бороться с инфекциями мочеполовых путей.

Диетолог добавила, что людям с сахарным диабетом и язвенной болезнью нельзя употреблять груши, поскольку в них содержится много грубых волокон.

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Еда,РИА Новости,
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