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5 часов назад

Назван способ выбрать хорошие мандарины

В Роспотребнадзоре рассказали россиянам, как выбирать мандарины. В ведомстве посоветовали порекомендовали обращать внимание на внешний вид цитрусовых, сообщает АГН Москва.

Назван способ выбрать хорошие мандарины
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Специалисты назвали способ приобрести хорошие мандарины: следует выбирать красивые плоды. Роспотребнадзор посоветовал выбирать фрукты с ровной кожицей, без гнили и пятен. Ведомство напомнило, что спелые фрукты долго не хранятся.

«Если вы купили их заранее, то постарайтесь хранить их правильно. Для этого нужно натереть кожицу растительным маслом, поместить фрукты в специальный отсек холодильника и держать при температуре плюс шести градусов», — объяснили эксперты.

Кроме того, нельзя дать мандаринам засохнуть. Для этого нужно переложить их из полиэтиленового пакета в сетку. Если на ветках присутствуют листья, то лучше их оставить, поскольку они позволяют фрукту дольше оставаться свежим. Перед едой мандарины лучше помыть теплой водой с мылом.

«Мандарины содержат большое количество витаминов и антиоксидантов, их можно назвать настоящей "кладовой здоровья". В мандаринах полностью отсутствуют нитраты. Лимонная кислота, входящая в состав, нейтрализует вредные соединения, являясь природным «"противоядием"», — подчеркнули в Роспотребнадзоре.

Ранее диетолог Инна Кононенко назвала способы избежать похмелья. До употребления алкогольных напитков она посоветовала поесть, а само спиртное следует запивать черным чаем.

Еда,Роспотребнадзор,АГН "Москва",
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