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4 часа назад

Диетологи раскрыли неожиданную опасность жвачки

Врач-диетолог, нутрициолог, член национальной ассоциации диетологов, кандидат медицинских наук Дарья Русакова и гастроэнтеролог, диетолог, психолог пищевого поведения Нурия Дианова рассказали об опасных свойствах жвачки. Этим они поделились в интервью URA.RU.

Раскрыты опасные свойства жвачки
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Русакова заявила, что этот продукт вреден людям с повышенной кислотностью желудка. Так, если они начнут жевать его на голодный желудок, то у них могут появиться язвенные поражения желудка и 12-перстной кишки. Она также отметила вредность жвачки для тех, у кого во рту брекеты, пломбы, поскольку они могут прийти в негодность.

А коллега Русаковой Дианова рассказала о полезных видах жвачки Так, продукт с содержанием ксилита, или натурального заменителем сахара, положительно влияют на флору ротоглотки. Но при этом не нужно жевать не более пяти минут:

"При чрезмерном потреблении ксилит вызывает послабляющий эффект. Поэтому у тех, кто страдает от синдрома раздраженного кишечника, жвачка может вызывать обострение".

Также, помимо того, что употребление жвачки улучшает работу слюнных желез и очищает ротовую полость, этот продукт может быть альтернативой для тех людей, которые хотят сократить количество получаемых калорий.

Читайте также о влияющих на результат алкотестера продуктах.

Еда,Дарья Русакова,РИА Ura.ru,
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