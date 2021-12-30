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1 час назад

Жареный гусь и пребранац: что едят на Новый год в разных странах

"Оливье", "Сельдь под шубой", холодец — то, что есть практически на каждом столе в любом русскоговорящем доме. Казалось бы, с этими блюдами Новый год отвечает весь мир. Но это совсем не так. На самом деле в каждом государстве свои традиции праздничного стола.

1/10 Италия. Свиная колбаса котекино с чечевицей, индейка фаршированная каштанами и яблоками, рулетики из красной рыбы и свежего сыра, салат из авокадо с креветками и томатами.
Фото: Francesco/Flickr
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2/10 Германия. Закуски к новогоднему столу: киш с лососем и брокколи и грибной паштет на хлебе с грецкими орехами, тушеная квашеная капуста с сосискам, колбасные изделия.
Фото: @bridget.bohannon, @foodpeople.international
3/10 Швеция. Бутерброды с креветками и авокадо, говяжье филе с перечным соусом, жареный картофель, фасоль в беконе, тефтели с брусничным соусом, маринованная сельдь.
Фото: @aminasmakar, @frokenikoket
4/10 Португалия. На праздничном столе обязателен виноград — символ изобилия и семейного счастья. Осьминог в рисе, жаркое из баранины или запеченный козленок в качестве основного блюда, на десерт подается болорей — традиционный португальский кекс с начинкой из фруктов и ягод.
Фото: ©EvandroOSouza
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5/10 Турция. Кефте — котлетки из смеси бараньего и говяжьего фарша, сарма — мясо, завёрнутое в капустный лист (аналог голубцов и долмы), турецкий плов, тушеная фасоль, салат Чобан из свежих овощей, орехи, фрукты и традиционные турецкие сладости, среди которых лукум, пахлава, а также тулумба.
Фото: @freshlybakedbymelo
6/10 Франция. Фуа-гра, лягушачьи лапки, винограные улитки, устрицы, копченый лосось, сырное ассорти, капот или индейка тушённая в духовке с каштановой начинкой, дичь — оленина, кабан или фазан, маринованные в красном вине или поданные с соусом.
Фото: @eugenieplans78
7/10 Филиппины. Паста с морепродуктами, картофельный гратен, киш лорен.
Фото: @my_kitchen_treats
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8/10 Япония. Осэти рёри, суп дзони, роллы из лосося, маринованная репа, вареная свинина, тушеные креветки, черная фасоль, вареный рис.
Фото: @merveilleux55
9/10 Дания. Жареный гусь, фаршированный сухофруктами, запеченная свинина с картошкой и красной капустой, сладкая рисовая каша.
Фото: @ingerwammerfors
10/10 Сербия. Блюдо из белой фасоли — пребранац, поросенок и различные виды мяса, разносолы, сухофрукты.
Фото: @lar.pur.lart

В Сербии, например, принято готовить пребранац — блюдо из белой фасоли, а в Дании фаршируют сухофруктами жареного гуся. Как думаете, что принято готовить в новогоднюю ночь в Японии или Турции? О праздничных столах в разных государствах — в подборке "Рамблера".

Еда,Фото,
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