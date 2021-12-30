Жареный гусь и пребранац: что едят на Новый год в разных странах

"Оливье", "Сельдь под шубой", холодец — то, что есть практически на каждом столе в любом русскоговорящем доме. Казалось бы, с этими блюдами Новый год отвечает весь мир. Но это совсем не так. На самом деле в каждом государстве свои традиции праздничного стола.