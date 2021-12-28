Что пить в Новый год

Безусловно, главным напитком на новогоднем столе было и остается шампанское. Но несмотря на разнообразие спиртных напитков, разбавить их превосходство вкусными и простыми в приготовлении безалкогольными коктейлями точно не будет лишним. "Рамблер" делится рецептами.