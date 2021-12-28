Что пить в Новый год

Безусловно, главным напитком на новогоднем столе было и остается шампанское. Но несмотря на разнообразие спиртных напитков, разбавить их превосходство вкусными и простыми в приготовлении безалкогольными коктейлями точно не будет лишним. "Рамблер" делится рецептами.
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Яблочно-цитрусовый пунш
- Свежевыжатый яблочный сок - 800 мл
- Свежевыжатый апельсиновый сок - 200 мл
- Цедра лимона (натертая) - 1\2 ч. ложки
- Гвоздика - 6-8 бутонов
- 2 палочки корицы
- Яблочный и апельсиновый сок наливаем в кастрюлю.
- Гвоздику, цедру лимона и палочки корицы оборачиваем в марлю и погружаем в кастрюлю со смесью соков.
- На среднем огне варим около 15-20 минут.
- Пунш разливаем по бокалам (или наливаем в большой кувшин) и подаем к столу.
Мандариновый лимонад
Ингредиенты: (на 1 порцию)
- Мандарины - 125 г
- Газированная вода - 145 мл
- Сироп - 15 мл (приготовить заранее из сахара и воды без газа)
- Листья мяты
- Лед
- Мандарины очищаем от кожуры, косточек и пленок. Выжать сок, перелить в бокал.
- Добавить в бокал с мандариновым соком газированную воду и сироп.
- Хорошенько взболтать ингредиенты.
- Добавить в бокал лед.
- Подавать, украсив листьями мяты
Глёг
- Виноградный сок (красный) - 500 мл
- Яблочный сок - 500 мл
- Вода - 100 мл
- Цедра 1 апельсина
- 2 палочки корицы
- Порошок имбиря - ½ ч. ложки
- Гвоздика - 5 бутонов
- Мускатный орех (измельченный) - 1\3 ч. ложки
- Бадьян - 1 шт.
- В кастрюлю наливаем воду, добавляем все специи и доводим до кипения на сильном огне.
- Уменьшаем огонь и вливаем яблочный и виноградный сок.
- Нагреваем на среднем огне, не доводя до кипения.
- Снимаем кастрюлю с плиты и даем настояться в течение 15-20 минут.
- Подаем к столу в большом кувшине или, разлив по бокалам. Можно в каждый бокал бросить по 1-2 миндальных орешка.
Коктейль с персиковым соком и гренадином
Ингредиенты: (на 1 порцию)
- Персиковый сок - 150 мл
- Яблоко - 1 шт.
- Сироп “Гренадин” - 20 мл
- Половина лимона
- Кубики льда
- Яблоко очистить от кожуры, нарезать кубиками и поместить в чашу блендера.
- Из половинки лимона выжать сок, влить к нарезанному яблоку.
- Туда же вылить персиковый сок и “Гренадин”.
- Взбить все ингредиенты в пышную пену блендером.
- Перелить в бокал, добавить лед, украсить по желанию.
Пунш из клюквы
- Клюква - 2 стакана ягод
- Кипяченая вода - 1,5 л
- Сахарный сироп - 1,5 ст. ложки
- Гвоздика - 3 бутона
- Клюкву (1 стакан) поместить в кастрюлю и залить стаканом кипятка.
- Раздавить ягоды в кастрюле толкушкой, слить сок.
- Добавить оставшуюся кипяченую воду, бутоны гвоздики и сахарный сироп.
- Довести до кипения на среднем огне.
- Снять с огня, накрыть крышкой и дать настояться в течение 15 минут.
- Подавать к столу с оставшимися ягодами клюквы.
Безалкогольная сангрия
- Виноградный сок - 1 л
- Минеральная вода - 1\2 л
- Апельсин - 2 шт.
- Грейпфрут - 1 шт.
- Лимон - 2 шт.
- Выжать сок из 1 апельсина и 1 лимона.
- Оставшиеся апельсин, лимон и грейпфрут нарезать на небольшие кусочки и переложить в кувшин.
- Туда же влить виноградный сок и свежевыжатые соки лимона и апельсина. Перемешать.
- Убрать в холодильник на 2 часа.
- Перед подачей к столу влить минеральную воду и добавить лед.
Беллини
Ингредиенты: (на 1 порцию)
- Газированная вода - 100 мл
- Персиковый сок - 100 мл
- Половина персика
- Мята
Приготовление:
- С персика снять шкурку и удалить косточку.
- Нарезать персик произвольно, кусочки поместить в чашу блендера и перебить в пюре.
- Выложить персиковое пюре в бокал.
- В бокал с пюре налить персиковый сок и газированную воду.
- Хорошо перемешать и поставить в холодильник охладиться (15-20 минут).
- Подавать к столу, украсив мятой.