Проверено на себе
Звёзды
Психология
Еда
Счет
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
+5° в 
USD 73.50EUR 83.22
Войти в почту
1 час назад

Что пить в Новый год

Безусловно, главным напитком на новогоднем столе было и остается шампанское. Но несмотря на разнообразие спиртных напитков, разбавить их превосходство вкусными и простыми в приготовлении безалкогольными коктейлями точно не будет лишним. "Рамблер" делится рецептами.

Что пить в Новый год
Фото: DepositphotosDepositphotos

Яблочно-цитрусовый пунш

Видео дня

Ингредиенты:

  • Свежевыжатый яблочный сок - 800 мл
  • Свежевыжатый апельсиновый сок - 200 мл
  • Цедра лимона (натертая) - 1\2 ч. ложки
  • Гвоздика - 6-8 бутонов
  • 2 палочки корицы

Приготовление:

  1. Яблочный и апельсиновый сок наливаем в кастрюлю.
  2. Гвоздику, цедру лимона и палочки корицы оборачиваем в марлю и погружаем в кастрюлю со смесью соков.
  3. На среднем огне варим около 15-20 минут.
  4. Пунш разливаем по бокалам (или наливаем в большой кувшин) и подаем к столу.

Мандариновый лимонад

Ингредиенты: (на 1 порцию)

  • Мандарины - 125 г
  • Газированная вода - 145 мл
  • Сироп - 15 мл (приготовить заранее из сахара и воды без газа)
  • Листья мяты
  • Лед

Приготовление:

  1. Мандарины очищаем от кожуры, косточек и пленок. Выжать сок, перелить в бокал.
  2. Добавить в бокал с мандариновым соком газированную воду и сироп.
  3. Хорошенько взболтать ингредиенты.
  4. Добавить в бокал лед.
  5. Подавать, украсив листьями мяты

Глёг

Ингредиенты:

  • Виноградный сок (красный) - 500 мл
  • Яблочный сок - 500 мл
  • Вода - 100 мл
  • Цедра 1 апельсина
  • 2 палочки корицы
  • Порошок имбиря - ½ ч. ложки
  • Гвоздика - 5 бутонов
  • Мускатный орех (измельченный) - 1\3 ч. ложки
  • Бадьян - 1 шт.

Приготовление:

  1. В кастрюлю наливаем воду, добавляем все специи и доводим до кипения на сильном огне.
  2. Уменьшаем огонь и вливаем яблочный и виноградный сок.
  3. Нагреваем на среднем огне, не доводя до кипения.
  4. Снимаем кастрюлю с плиты и даем настояться в течение 15-20 минут.
  5. Подаем к столу в большом кувшине или, разлив по бокалам. Можно в каждый бокал бросить по 1-2 миндальных орешка.

Коктейль с персиковым соком и гренадином

Ингредиенты: (на 1 порцию)

  • Персиковый сок - 150 мл
  • Яблоко - 1 шт.
  • Сироп “Гренадин” - 20 мл
  • Половина лимона
  • Кубики льда

Приготовление:

  1. Яблоко очистить от кожуры, нарезать кубиками и поместить в чашу блендера.
  2. Из половинки лимона выжать сок, влить к нарезанному яблоку.
  3. Туда же вылить персиковый сок и “Гренадин”.
  4. Взбить все ингредиенты в пышную пену блендером.
  5. Перелить в бокал, добавить лед, украсить по желанию.

Пунш из клюквы

Ингредиенты:

  • Клюква - 2 стакана ягод
  • Кипяченая вода - 1,5 л
  • Сахарный сироп - 1,5 ст. ложки
  • Гвоздика - 3 бутона

Приготовление:

  1. Клюкву (1 стакан) поместить в кастрюлю и залить стаканом кипятка.
  2. Раздавить ягоды в кастрюле толкушкой, слить сок.
  3. Добавить оставшуюся кипяченую воду, бутоны гвоздики и сахарный сироп.
  4. Довести до кипения на среднем огне.
  5. Снять с огня, накрыть крышкой и дать настояться в течение 15 минут.
  6. Подавать к столу с оставшимися ягодами клюквы.

Безалкогольная сангрия

Ингредиенты:

  • Виноградный сок - 1 л
  • Минеральная вода - 1\2 л
  • Апельсин - 2 шт.
  • Грейпфрут - 1 шт.
  • Лимон - 2 шт.

Приготовление:

  1. Выжать сок из 1 апельсина и 1 лимона.
  2. Оставшиеся апельсин, лимон и грейпфрут нарезать на небольшие кусочки и переложить в кувшин.
  3. Туда же влить виноградный сок и свежевыжатые соки лимона и апельсина. Перемешать.
  4. Убрать в холодильник на 2 часа.
  5. Перед подачей к столу влить минеральную воду и добавить лед.

Беллини

Ингредиенты: (на 1 порцию)

  • Газированная вода - 100 мл
  • Персиковый сок - 100 мл
  • Половина персика
  • Мята

Приготовление:

  1. С персика снять шкурку и удалить косточку.
  2. Нарезать персик произвольно, кусочки поместить в чашу блендера и перебить в пюре.
  3. Выложить персиковое пюре в бокал.
  4. В бокал с пюре налить персиковый сок и газированную воду.
  5. Хорошо перемешать и поставить в холодильник охладиться (15-20 минут).
  6. Подавать к столу, украсив мятой.
Еда,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители