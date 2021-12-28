Нарколог назвал лучшую закуску к алкоголю

Евгений Брюн, главный внештатный нарколог Минздрава России назвал блюдо, являющееся лучшей закуской к алкогольным напиткам. Об этом сообщает ТАСС.

«Лучшая закуска для алкогольных напитков — картофельное пюре. Картошка способствует медленному всасыванию алкоголя в кровь», — объяснил врач.

Нарколог напомнил, что запивать спиртное не стоит газированными напитками, потому как углекислый газ, содержащийся в них, усиливает всасываемость алкоголя.

По словам специалиста, закусывать алкоголь сладостями также не стоит, потому как это может усилить интоксикацию организма и привести к еще более тяжелому похмелью.

При этом врач посоветовал для праздничного ужина выбирать легкие спиртные напитки с малым содержанием алкоголя.

«Мой совет очень простой — сухое белое вино меньше всего дает отрицательных эффектов», — заявил Брюн.

По словам нарколога, опьянение усиливается из-за отсутствия движения, поэтому новогодние каникулы лучше проводить активно.