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3 часа назад

Чем опасны крабовые палочки

Крабовые палочки — один из обязательных ингредиентов в новогодних салатах. Из чего они состоят и почему опасны для здоровья — в материале "Рамблера".

Чем опасны крабовые палочки
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

На самом деле крабовые палочки — это только имитация крабового мяса, и краба в их составе нет. Продукт создают из сурими — перемолотого филе белой рыбы, по сути, фарша. Но в действительности же это отходы рыбного промысла.

В палочки также добавляют крахмал, яичный белок, соль, сахар и пищевые добавки: загустители, ароматизаторы, красители, усилители вкуса. Внешне и по вкусу они напоминают мясо клешни краба, но ничего общего с ним не имеют. Об этом говорит в том числе и невысокая стоимость крабовых палочек. Настоящее мясо краба — недешевое удовольствие.

Это не морепродукт, который может быть вреден для здоровья. В его составе мало натуральных компонентов, но много крахмала, который раздражает ЖКТ и приводит к вздутию. В крабовых палочках практически нет питательных веществ, в том числе белка, поэтому они не насыщают организм, являясь "обработанным фастфудом".

Кроме того, в этом продукте много вредных добавок. Например, в двух крабовых палочках содержится более 20% от суточной нормы натрия. Это очень много. Также для здоровья опасен пирофосфат натрия, который обеспечивает необходимую консистенцию крабовых палочек, сорбит и каррагинан, усиливающие воспаления в организме.

Как правило, крабовые палочки все употребляют без термической обработки, поэтому есть риск заражения кишечной палочкой и другими бактериями.

Еда,
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