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1 час назад

Диетолог назвала последствия отказа от хлеба

Врач-диетолог Татьяна Разумовская рассказала, что будет, если человек откажется от хлеба. Об этом сообщает РИА Новости.

Диетолог назвала последствия отказа от хлеба
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Она отметила, что средняя калорийность хлеба составляет 250-300 калорий на 100 граммов, при этом у пшеничного хлеба высокий гликемический индекс, который составляет 85-90 единиц (Прим. “Рамблера” — то, с какой скоростью усваиваются углеводы и повышают сахар в оорганизме).

"Когда вы едите белый хлеб, происходит сильный выброс инсулина: сахар в крови резко растет, затем столь же резко падает, и вы быстрее ощущаете себя голодным. Таким образом, хлеб из муки тонкого помола косвенно влияет на набор веса, стимулируя аппетит. Если вы много сидите и мало двигаетесь, лучше убрать продукт из меню", — посоветовала Разумовская.

В цельнозерновом хлебе также много пищевых волокон. Если переборщить с употреблением этого продукта, то это чревато вздутием и метеоризмом. Хлеб нужно есть в меру, тогда он будет помогать пищеварению.

"Белый хлеб из муки тонкого помола, напротив, может приводить к запорам, особенно у людей старшего поколения, и если есть проблемы с кишечником, лучше исключить его из меню"

Ранее диетолог рассказала, что будет, если съедать одну грушу в день.

Еда,
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