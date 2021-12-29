Диетолог назвала последствия отказа от хлеба

Врач-диетолог Татьяна Разумовская рассказала, что будет, если человек откажется от хлеба. Об этом сообщает РИА Новости.

Она отметила, что средняя калорийность хлеба составляет 250-300 калорий на 100 граммов, при этом у пшеничного хлеба высокий гликемический индекс, который составляет 85-90 единиц (Прим. “Рамблера” — то, с какой скоростью усваиваются углеводы и повышают сахар в оорганизме).

"Когда вы едите белый хлеб, происходит сильный выброс инсулина: сахар в крови резко растет, затем столь же резко падает, и вы быстрее ощущаете себя голодным. Таким образом, хлеб из муки тонкого помола косвенно влияет на набор веса, стимулируя аппетит. Если вы много сидите и мало двигаетесь, лучше убрать продукт из меню", — посоветовала Разумовская.

В цельнозерновом хлебе также много пищевых волокон. Если переборщить с употреблением этого продукта, то это чревато вздутием и метеоризмом. Хлеб нужно есть в меру, тогда он будет помогать пищеварению.

"Белый хлеб из муки тонкого помола, напротив, может приводить к запорам, особенно у людей старшего поколения, и если есть проблемы с кишечником, лучше исключить его из меню"