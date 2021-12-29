Эксперты рассказали, как выбрать вино для праздничного стола

Эксперты рассказали, что при выборе вина нужно обращать внимание на этикетку и условия хранения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Роскачество.

Отмечается, что при покупке стоит обратить внимание на температуру в помещении. Так, если бутылка вина в руке заметно теплая, то лучше отказаться от покупки.

“По правилам, вино должно храниться и продаваться при температуре 5-20 С”, — советуют эксперты.

После покупки вино нужно хранить подальше от батареи, но и не нужно ставить его на балкон. Также стоит помнить о температуре подачи вин. Игристые подают при 7-10 градусах по Цельсию, белые — при 10-11, красные — при 12-14.

Для того, чтобы выбрать хорошее вино, необходимо изучить этикетку. На некоторых из них отмечено, что продукция не является вином. Также должно быть указано место происхождения винограда. Для российских напитков это Кубань или Крым.