Названы продукты, от которых лучше отказаться после 50

"В рамках этих диет были исследованы продукты, которые влияют на продолжительность жизни. Конечно, набор этих продуктов индивидуальный, но есть и общие наблюдения. Например, чем старше человек, тем меньше он должен есть красного мяса. Это так называемая профилактика болезней цивилизации", — сказал медик.