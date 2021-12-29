Названы продукты, от которых лучше отказаться после 50

Диетолог Андрей Бобровский рассказал, от каких продуктов стоит отказаться людям старше 50 лет ради здоровья. Об этом сообщает издание "Народные новости".
По словам врача, после 50 лет необходимо ограничить употребление красного мяса. Такие изменения в рационе может предупредить множество проблем с сердцем и сосудами.
"В рамках этих диет были исследованы продукты, которые влияют на продолжительность жизни. Конечно, набор этих продуктов индивидуальный, но есть и общие наблюдения. Например, чем старше человек, тем меньше он должен есть красного мяса. Это так называемая профилактика болезней цивилизации", — сказал медик.
Также диетолог посоветовал отказаться от сладкого — простых углеводов: выпечки и газированной воды. Это поможет в профилактике синдрома Альцгеймера и атеросклероза. Кроме того, Бобровский порекомендовал не добавлять в еду соль, потому что она итак содержится во многих продуктах.