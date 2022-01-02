Творог после 40 лет: полезен ли он для организма

Все знают, что творог полезен детям как лучший источник кальция, помогающий костям расти и укрепляться. Но стоит ли его есть людям в возрасте, когда рост давно закончился? Разбирается "Рамблер".

Диетологи однозначно говорят: "Да!". Содержащийся в твороге казеин (молочный белок) обладает большой питательной ценностью и легко усваивается. Творог содержит витамины групп A, D, В, богат магнием, железом, натрием, калием, фосфором. Благодаря питательности и пользе этот продукт входит в большинство диет при панкреатите, заболеваниях желудка и двенадцатиперстной кишки.

Бытует также мнение, что творог помогает сбросить вес, поэтому он может быть включен в рацион худеющих.

Однако важно помнить, что обилие белка нагружает почки и поджелудочную железу, поэтому чрезмерно увлекаться творогом тоже не стоит. Кроме того, сегодня многие производители творожных продуктов ради повышения жирности продукта добавляют в творог растительные масла. Поэтому специалисты рекомендуют внимательно вчитываться в состав, указанный на упаковке, и название продукта.