Стоит ли тратить деньги на дорогие макароны

Стоя в магазине перед прилавком с макаронами, вы наверняка задаетесь вопросом: какие брать? Лучше сэкономить или не скупиться? “Рамблер” поможет вам разобраться, что влияет на цену макаронных изделий.

Сорт муки

Важный пункт, ведь паста из твердых сортов муки пусть и стоит дороже, но при этом не разварится и не слипнется. Что уж говорить о том, что от нее вы точно не поправитесь. Напротив, более "мягкая" мука содержит меньше белка, а значит и чувство насыщения дает меньше.

Технология производства

Качественные макароны долго изготавливают, а следовательно их цена будет выше. Ведь они должны правильно просохнуть, чтобы во время приготовления они разварились так, как это задумано рецептом. Что касается дешевых макарон, то их сушку искусственно ускоряют, чтобы получить больший объем продукции на продажу.

Форма

На поверхности качественных макарон вы можете заметить миниатюрные бороздки, которые позволяют маслу, соусам и другим добавкам к блюду удерживаться, а не стекать обратно на тарелку.