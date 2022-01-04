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4 часа назад

Дорогие и дешевые макароны: в чем разница и стоит ли тратить деньги

Стоя в магазине перед прилавком с макаронами, вы наверняка задаетесь вопросом: какие брать? Лучше сэкономить или не скупиться? “Рамблер” поможет вам разобраться, что влияет на цену макаронных изделий.

Стоит ли тратить деньги на дорогие макароны
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Сорт муки

Важный пункт, ведь паста из твердых сортов муки пусть и стоит дороже, но при этом не разварится и не слипнется. Что уж говорить о том, что от нее вы точно не поправитесь. Напротив, более "мягкая" мука содержит меньше белка, а значит и чувство насыщения дает меньше.

Технология производства

Качественные макароны долго изготавливают, а следовательно их цена будет выше. Ведь они должны правильно просохнуть, чтобы во время приготовления они разварились так, как это задумано рецептом. Что касается дешевых макарон, то их сушку искусственно ускоряют, чтобы получить больший объем продукции на продажу.

Форма

На поверхности качественных макарон вы можете заметить миниатюрные бороздки, которые позволяют маслу, соусам и другим добавкам к блюду удерживаться, а не стекать обратно на тарелку.

Стоит понимать, что компании, которые работают на престиж своего продукта используют только качественные ингредиенты и оборудование. И, следовательно, их продукт будет стоить дороже тех, которые привлекают своей ценой, но не вкусом и качеством.

Еда,
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