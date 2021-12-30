Рецепт быстрой крабовой закуски стал популярным в Сети

Обычный набор салатов к празднику — «Оливье», «Селедка под шубой», «Крабовый». Правда традиционные блюда многим надоедают, поэтому стоит обратить внимание на новые оригинальные рецепты.

В TikTok набирает популярность видеорецепт легкой и очень интересной закуски. Из ингредиентов понадобятся крабовые палочки, яйца, плавленый сырок и шпроты. В результате получается необычный рулет в крабовой палочке. Смотрите популярное видео с рецептом закуски.