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1 час назад

Рецепт быстрой крабовой закуски стал популярным в Сети

Обычный набор салатов к празднику — «Оливье», «Селедка под шубой», «Крабовый». Правда традиционные блюда многим надоедают, поэтому стоит обратить внимание на новые оригинальные рецепты.

В TikTok набирает популярность видеорецепт легкой и очень интересной закуски. Из ингредиентов понадобятся крабовые палочки, яйца, плавленый сырок и шпроты. В результате получается необычный рулет в крабовой палочке. Смотрите популярное видео с рецептом закуски.

Ранее мы писали о том, какие новогодние блюда готовят в разных странах.

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