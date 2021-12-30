Врач рассказала, какие новогодние блюда могут вызвать панкреатит

Врач-эндокринолог “СМ-Клиники” Оксана Михалева рассказала про опасные блюда новогоднего стола. По ее мнению, употребление алкоголя вместе с большим количеством жирной пищи может спровоцировать острый панкреатит. Об этом сообщает "Прайм".
Чтобы избежать этого, следует ограничить заправку салатов майонезом и заменить его на нежирную сметану или йогурт.
“Оливье со сметаной ничем не хуже, чем с майонезом, а жирность ниже в разы. Не делайте много салатов — 2-3 вполне достаточно. Употребление большого количества разнообразных блюд за одну новогоднюю ночь тяжело для пищеварения и является фактором риска”, - уверена она.
Колбасу для оливье лучше заменить куриным филе, а для селедки под шубой выбрать не самую жирную сельдь. Очень опасны салаты, куда добавляют заранее обжаренные ингредиенты.
Диетолог Ирина Бережная предложила также ограничить блюда с высоким содержанием соли, иначе праздник может привести к отекам или скачку артериального давления.
"На новогоднем столе россиян очень много колбас, мясных нарезок и икры. Эти продукты содержат большое количество соли. Она, в свою очередь, задерживает воду в организме и может вызвать повышение артериального давления, отечный синдром, а также увеличить нагрузку на сердце и почки", – объяснила Бережная.
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