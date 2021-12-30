Врач рассказала, какие новогодние блюда могут вызвать панкреатит

"На новогоднем столе россиян очень много колбас, мясных нарезок и икры. Эти продукты содержат большое количество соли. Она, в свою очередь, задерживает воду в организме и может вызвать повышение артериального давления, отечный синдром, а также увеличить нагрузку на сердце и почки", – объяснила Бережная.