Названа самая опасная закуска для алкоголя

Диетолог отметила, что в качестве закуски вреднее всего будут продукты, содержащие насыщенный жир. Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на эксперта Наталью Круглову.

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Она отметила, что спиртное опасно употреблять вместе с колбасами и другими нарезками. В сочетании с алкоголем жиры не смогут перевариться.

"Это может нарушать усвоение жиров. А поскольку алкоголь стимулирует пищеварение и работу желудка, эти продукты быстро перейдут в 12-перстную кишку"