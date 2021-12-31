Проверено на себе
Звёзды
Психология
Еда
Счет
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
+9° в 
USD 74.29EUR 84.07
Войти в почту
1 час назад

Названа самая опасная закуска для алкоголя

Диетолог отметила, что в качестве закуски вреднее всего будут продукты, содержащие насыщенный жир. Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на эксперта Наталью Круглову.

Названа самая опасная закуска для алкоголя
Фото: РамблерРамблер

Она отметила, что спиртное опасно употреблять вместе с колбасами и другими нарезками. В сочетании с алкоголем жиры не смогут перевариться.

"Это может нарушать усвоение жиров. А поскольку алкоголь стимулирует пищеварение и работу желудка, эти продукты быстро перейдут в 12-перстную кишку"

Круглова посоветовала употреблять вместе с алкоголем фрукты, овощи и рыбу. Не стоит налегать на закуски и салаты, так как спиртное увеличивает аппетит.

Ранее врач рассказала, какие новогодние блюда могут вызвать панкреатит.

Еда,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители