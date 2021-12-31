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3 часа назад

Названы три самых опасных продукта на праздничном столе

Терапевт и диетолог Юлия Пигарева рассказала о трех самых опасных продуктах на новогоднем столе. Об этом сообщает агентство "Прайм".

Названы три самых опасных продукта на праздничном столе
Фото: РамблерРамблер

Самым опасным она назвала майонез, так как в новогоднюю ночь его употребляют в больших количествах.

"Добавляя майонез даже в салат из свежих овощей, мы резко снижаем все его полезные свойства", — объяснила Пигарева.

Майонез можно заменить другой домашней заправкой. Для этого нужно смешать йогурт, горчица, лимонный сок и соевый соус.

Вторым опасным продуктом она назвала газированные напитки с большим количеством сахара, красителей и консервантов. Нужно ограничить употребление газировки или заменить ее на морс, компот или воду.

Диетолог посоветовала отказаться от сладких видов шампанского, так как в них много сахара. Лучше отдать предпочтение брюту.

Ранее врач назвала самую опасную закуску для алкоголя.

Еда,
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