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29 минут назад

Что нельзя готовить на новогодний стол в год Тигра

Если верить приметам, то для того, чтобы год был удачным, на новогодний стол нужно поставить такие блюда, которые оценит хозяин года. Так, в 2022 году необходимо порадовать Голубого (Черного) Водяного Тигра. "Рамблер" расскажет, какие блюда обязательно должны украсить ваш праздничный стол, а какие стоит избегать.

Что нельзя готовить на новогодний стол в год Тигра
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Несмотря на то, что основным рационом тигров является мясо, хозяин года совсем не будет против и растительной пищи. И, благодаря принадлежности символа года к водной стихии, праздничный стол можно разбавить блюдами из рыбы и морепродуктов.

Также тиграм свойственна легкая авантюрность, поэтому они будут рады попробовать что-то новенькое – оригинальное и необычное. Можно приготовить то, что вы еще никогда не ели.

На самом деле, у символа года совсем не много табу в том, что касается еды. Так, стоит исключить азиатскую кухню, поскольку некоторые восточные народы употребляют в пищу мясо тигра. Также злаки не входят в рацион кошачьих, поэтому на новогоднем столе хищнику больше приглянутся яркие овощи, а не крупы. А свои блюда лучше всего не дополнять острыми соусами и приправами.

Кроме этого, хозяин года не любит расточительства, поэтому будет недоволен, если вам придется выбрасывать оставшуюся после застолья еду. Поэтому не стоит готовить на несколько дней вперед.

Что же касается украшения новогоднего стола, то стоит отдать предпочтение натуральным материалам: можно застелить стол льняной скатертью, украсить еловыми ветками, шишками, рябиновыми гроздями. Также вы можете добавить элементы под тон меха хозяина года, например, апельсины и мандарины.

Еда,
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