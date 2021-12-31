Что нельзя готовить на новогодний стол в год Тигра

Если верить приметам, то для того, чтобы год был удачным, на новогодний стол нужно поставить такие блюда, которые оценит хозяин года. Так, в 2022 году необходимо порадовать Голубого (Черного) Водяного Тигра. "Рамблер" расскажет, какие блюда обязательно должны украсить ваш праздничный стол, а какие стоит избегать.

Несмотря на то, что основным рационом тигров является мясо, хозяин года совсем не будет против и растительной пищи. И, благодаря принадлежности символа года к водной стихии, праздничный стол можно разбавить блюдами из рыбы и морепродуктов.

Также тиграм свойственна легкая авантюрность, поэтому они будут рады попробовать что-то новенькое – оригинальное и необычное. Можно приготовить то, что вы еще никогда не ели.

На самом деле, у символа года совсем не много табу в том, что касается еды. Так, стоит исключить азиатскую кухню, поскольку некоторые восточные народы употребляют в пищу мясо тигра. Также злаки не входят в рацион кошачьих, поэтому на новогоднем столе хищнику больше приглянутся яркие овощи, а не крупы. А свои блюда лучше всего не дополнять острыми соусами и приправами.

Кроме этого, хозяин года не любит расточительства, поэтому будет недоволен, если вам придется выбрасывать оставшуюся после застолья еду. Поэтому не стоит готовить на несколько дней вперед.