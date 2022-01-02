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4 часа назад

Названы удваивающие риск рака кишечника напитки

Употребление напитков, содержащих высокое количество сахара, удваивает риск рака кишечника. Исследование американских ученых опубликовано в журнале Gut.

Названы удваивающие риск рака кишечника напитки
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Данные для исследования собирались почти 24 года. Выяснилось, что каждая ежедневная порция сладкого напитка была связана с увеличением вероятности на 16 процентов.

По данным исследователей, при замене этих напитков на искусственно подслащенные, кофе, полуобезжиренное или цельное молоко, риск оказался бы ниже на 36 процентов ниже.

«Сокращение потребления или замена другими, более полезными, напитками среди подростков и молодых людей может служить потенциальной действенной стратегией для снижения растущего риска рака кишечника в возрасте до 50 лет», — отметили специалисты.

Ранее врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово!» назвала неочевидный признак, который указывает на рак желудка. По словам доктора, симптомом онкологии может быть необычное изменение цвета кожи. Медик заявила, что сигнализировать о злокачественной опухоли в желудке может темно-коричневая полоса на теле. По словам Малышевой, обычно такое пятно можно заметить в области шеи или подмышки.

Еда,Елена Малышева,
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