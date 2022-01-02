Названы удваивающие риск рака кишечника напитки

Употребление напитков, содержащих высокое количество сахара, удваивает риск рака кишечника. Исследование американских ученых опубликовано в журнале Gut.

Данные для исследования собирались почти 24 года. Выяснилось, что каждая ежедневная порция сладкого напитка была связана с увеличением вероятности на 16 процентов.

По данным исследователей, при замене этих напитков на искусственно подслащенные, кофе, полуобезжиренное или цельное молоко, риск оказался бы ниже на 36 процентов ниже.

«Сокращение потребления или замена другими, более полезными, напитками среди подростков и молодых людей может служить потенциальной действенной стратегией для снижения растущего риска рака кишечника в возрасте до 50 лет», — отметили специалисты.