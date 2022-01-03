Назван ускоряющий обмен веществ продукт

Красный перец способен подавить аппетит, сжечь калории, ускорить метаболизм, считает диетолог Хюлья Чагатай, пишет Milliyet.

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Она напомнила, что физическая активность, большое количество воды и некоторые продукты способны улучшить обмен веществ и избавить человека от лишних килограммов. Специалист указала, благодаря содержащемуся капсаицину, красный перец способен повлиять на метаболизм. Стимуляция симпатической нервной системы приводит к выбросу катехоламинов из мозгового вещества. Это ускоряет обмен энергии и жиров.

Перец стимулирует сжигание лишних калорий после еды, назвала полезные свойства популярного продукта эксперт. Человек со сниженным аппетитом не испытывает чувство голода.

Ученые посоветовали не забывать и о противопоказаниях — есть перец в умеренных количествах. Они также призвали не ждать чуда от одного-единственного продукта.