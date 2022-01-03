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7 часов назад

Сексолог рассказал о «казусах» от повышающих сексуальное желание продуктов

Врач-сексолог, семейный психотерапевт, президент Профессионального объединения врачей-сексологов Евгений Кульгавчук заявил, что существует мнение о способности некоторых продуктов повышать сексуальное желание. В интервью радио Sputnik он рассказал, могут ли афродизиаки нанести вред организму.

Сексолог рассказал о «казусах» от повышающих либидо продуктов
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Специалист подчеркнул, что продукты-афродизиаки оказывают двоякое влияние на организм. Они воздействуют на организм химически, улучшая психическое здоровье, энергетический потенциал, а также сексуальное влечение и желание. Сексолог подчеркнул, что частично влияние происходит с психологической точки зрения.

Однако медик предупредил об «определенных казусах» от чрезмерного употребления афродизиаков. Он напомнил о значимости золотой середины и заявил, что ее отсутствие приводит к расстройству желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) и «неспособности к сексуальным победам».

«Я предостерегаю пациентов от употребления непривычной пищи непосредственно перед любовным свиданием. В некоторых случаях это может привести не к романтическому вечеру, а к определенным казусам»,

— подчеркнул Кульгавчук.

Сексолог добавил, что невозможно назвать какой-либо продукт универсальным методом для обогащения сексуальной жизни. По его словам, этот вопрос индивидуален.

«На кого-то действует чашечка кофе, на кого-то шоколадка, для кого-то это будут морепродукты или бокал шампанского. Важно пробовать различные варианты и прислушиваться к себе»,

— заключил он.

Ранее сексолог Алия Королева дала советы по приготовлению романтического ужина «с продолжением». По ее мнению, на стол следует подать морепродукты с пряными специями, красным перцем и красным вином.

Еда,Евгений Кульгавчук,ИА Sputnik,
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