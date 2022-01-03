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2 часа назад

Какую сладость нужно есть для сохранения молодости

Ученые из Гарвардского университета рассказали о пользе темного шоколада. По их мнению, если регулярно употреблять этот продукт, можно сохранить молодость. Слова экспертов приводит Express.

Какую сладость нужно есть для сохранения молодости
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

В ходе проведенного специалистами исследования выяснилось, что те, кто употреблял темный шоколад, жили на год дольше тех, кто этого не делал. Ученые связывают это с тем, что в сладости высокое содержание антиоксидантов и минералов, за счет чего улучшается кровяное давление и предотвращается возникновение онкологии и сердечно-сосудистых заболеваний.

По словам экспертов, необходимо съедать три плитки темного шоколада в месяц. Продукт также полезен для памяти и работы мозга.

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Еда,Гарвардский университет,
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