Перечислены идеальные продукты для завтрака с похмелья

Специалисты заявили, что определенные продукты помогают вывести из организма этанол. По их словам, это смогут сделать яйца, авокадо, овес и бананы, сообщает «Медик Форум».

Алкоголь приводит к обезвоживанию из-за того, что является токсичным химическим веществом и мочегонным средством. Поэтому специалисты советуют в перерывах пить большое количество воды.

По их словам, яйца полезны цистеином, а в авокадо содержится множество минералов. Овес, как отмечают специалисты, богат питательными веществами, а в бананах высокий уровень калия.