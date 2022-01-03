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4 часа назад

Перечислены идеальные продукты для завтрака с похмелья

Специалисты заявили, что определенные продукты помогают вывести из организма этанол. По их словам, это смогут сделать яйца, авокадо, овес и бананы, сообщает «Медик Форум».

Перечислены идеальные продукты для завтрака с похмелья
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Алкоголь приводит к обезвоживанию из-за того, что является токсичным химическим веществом и мочегонным средством. Поэтому специалисты советуют в перерывах пить большое количество воды.

По их словам, яйца полезны цистеином, а в авокадо содержится множество минералов. Овес, как отмечают специалисты, богат питательными веществами, а в бананах высокий уровень калия.

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Еда,
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