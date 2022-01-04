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9 часов назад

Эндокринолог объяснила причину сильного желания съесть сладкого

Сахар и различные сладости — это понятные для мозга составляющие, которые часто «перекрывают» истинные продукты, необходимые организму. Из-за этого человек вместо того, чтобы восполнять дефициты, переедает десерты и набирает вес. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала врач-эндокринолог, нутрициолог Анастасия Тараско.

Эндокринолог объяснила причину тяги к сладкому
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

— Часто, когда не хватает каких-то витаминов и микроэлементов, человек начинает больше хотеться сладкого. Потому что это глюкоза для мозга — «удовольствие», которое быстро усваивается и сразу поступает в кровь. И вес от этого быстро набирается. Именно поэтому у полных людей как раз часто выявляется много дефицитов, — уточнила врач.

В целом желание пить чай с чем-то сладким — это наши привычки, которые, кстати, вырабатываются за три-четыре недели. Как подчеркнула эндокринолог, часто речь идет не о детских привычках, а именно о пристрастиях, которые люди создают себе уже во взрослом возрасте.

Также Тараско добавила, что не стоит путать резко возникшее желание съесть что-то вредное с осознанным питанием. Во втором случае, человек умеет «считывать» сигналы своего организма и добавлять новые продукты и блюда в привычный рацион, заключила собеседница «ВМ».

Еда,
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