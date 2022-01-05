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14 минут назад

Что может сделать с мясом простая сода

Не секрет, что многие хозяйки используют пищевую соду для выпечки в качестве разрыхлителя. Но ограничиваться этим не стоит. Например, содой можно посыпать мясо перед его приготовлением. Для чего это стоит делать, читайте в материале “Рамблера”.

Что может сделать с мясом простая сода
Фото: DepositphotosDepositphotos

Этим трюком на самом деле пользовались еще наши бабушки, а затем этот лайфхак был незаслуженно забыт большинством хозяек. А зря. Дело в том, что сода отлично избавляет мясо от посторонних неприятных запахов (актуально, например, для баранины), а также нейтрализует кислоту, которая содержится в мышечных волокнах, делая мясо невероятно нежным.

Как же правильно использовать соду для приготовления мяса?

Мясо надо нарезать на порционные куски (для стейков) или на кусочки (для азу, шашлыка, жаркого), важно, чтобы толщина их была не менее 1,5 -2 см. Затем надо посыпать подготовленное мясо содой, равномерно распределяя ее по каждому кусочку со всех сторон. После этого отправить мясо в холодильник не менее, чем на 2 часа, а лучше на ночь.

Перед приготовлением соду с мяса необходимо тщательно смыть и хорошенько обсушить кусочки с помощью бумажного полотенца. После этого можно готовить мясо любым способом, который вы предпочитаете.

Опасаться, что готовое мясо будет иметь неприятный привкус соды, не стоит: продукты полностью вступят в реакцию между собой и никаких побочных вкусов после приготовления вы уже не почувствуете.

Еда,
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