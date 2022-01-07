Диетолог рассказала, сколько реально набирают за время праздников

Врач-диетолог и член Федерального медико-биологического агентства России Маргарита Королева рассказала, что за праздники можно набрать не больше 2,5 килограммов, остальное — это вода. Об этом сообщает Лента.ру.

Зачастую после праздников люди жалуются, что набрали от трех до пяти килограммов. Это происходит из-за несбалансированного рациона, который сопровождает праздничные дни.

«Все эти набранные килограммы связаны с задержкой жидкости. Потому как в составе блюд на новогоднем застолье чаще всего большое количество соли. Именно хлорид натрия дает задержку жидкости. Поэтому набор веса обусловлен не набором жира как такового», — поделилась врач-диетолог.

Королева ответила, что в день человек может набрать не более 150 граммов жира.

«Соответственно, за всю праздничную декаду можно прибавить в весе не более 2,5 килограмма жировой массы. Все остальное — это задержка жидкости как следствие употребление большого количества соли», — высказалась член ФМБА России.

По ее словам, достаточно исключить соль из рациона, чтобы скинуть до полутра-двух килограммов, набранных за праздники.