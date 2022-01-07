Врач рассказала об опасности фарша

Врач антивозрастной медицины, нутрициолог Айгуль Фазлыева рассказала, чем может быть опасно перемолотое мясо. Об этом сообщает "Москва 24".

По словам медика, полезнее блюда из цельного мяса, так как в сыром фарше содержится больше бактерий.

"Бактерии будут медленно продолжать размножаться, даже если вы храните фарш в морозилке. На эти бактерии наша иммунная система реагирует интенсивной выработкой гистамина – биологически активного вещества, которое вызывает аллергические симптомы".

Врач объяснила, что так бывает при дисбактериозе. У человека могут появиться мигрень, хроническая усталость, крапивница, желудочно-кишечные расстройства. Также возможно возникновения депрессии и тревоги. В этом случае медик посоветовала отказаться от переработанного мяса в рационе.

Кроме того, Айгуль Фазлыева призвала не покупать фарш у неизвестных производителей: в нем могут быть паразиты и различные добавки.

В норме употреблять примерно 150 граммов мясных продуктов в день.