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51 минуту назад

Врач рассказала об опасности фарша

Врач антивозрастной медицины, нутрициолог Айгуль Фазлыева рассказала, чем может быть опасно перемолотое мясо. Об этом сообщает "Москва 24".

Врач рассказала об опасности фарша
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По словам медика, полезнее блюда из цельного мяса, так как в сыром фарше содержится больше бактерий.

"Бактерии будут медленно продолжать размножаться, даже если вы храните фарш в морозилке. На эти бактерии наша иммунная система реагирует интенсивной выработкой гистамина – биологически активного вещества, которое вызывает аллергические симптомы".

Врач объяснила, что так бывает при дисбактериозе. У человека могут появиться мигрень, хроническая усталость, крапивница, желудочно-кишечные расстройства. Также возможно возникновения депрессии и тревоги. В этом случае медик посоветовала отказаться от переработанного мяса в рационе.

Кроме того, Айгуль Фазлыева призвала не покупать фарш у неизвестных производителей: в нем могут быть паразиты и различные добавки.

В норме употреблять примерно 150 граммов мясных продуктов в день.

"Людям в возрасте следует сократить потребление именно цельного мяса, так как с возрастом наблюдается физиологическое снижение кислотности желудка, что ухудшает усвоение продукта и повышает риск развития рака толстого кишечника", – сказала эксперт.

Ранее диетолог рассказала, сколько реально набирают за время праздников.

Еда,
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