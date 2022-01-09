Картофель и помидоры: продукты, которые вызывают отеки

Отечность лица могу провоцировать самые разные причины. Иногда это показатель наличия серьезных заболеваний. Не менее часто отеки провоцируют продукты питания. "Рамблер" расскажет о них подробнее.
Например, имеющие имидж полезных молочные продукты могут провоцировать отечность даже у тех, у кого не замечена непереносимость лактозы.
Оказывается, отеки вызывает и картофель, который богат минералами и устойчивым крахмалом. Эксперты советуют не есть картофель по вечерам, а готовить его для дневных трапез.
Помидоры содержат немало соланина, который провоцирует появление отеков на лице. Однако при термической обработке соланин разрушается, так что пользу помидоров и удовольствие от их вкуса без риска отеков можно получить, заменив свежие плоды в салате тушеными.
Сладкий алкоголь и вовсе наносит двойной удар организму. Поэтому людям, страдающим от отеков, от коктейлей лучше отказаться в пользу сухого вина. А лучше не пить вовсе.
Очевидный участник списка продуктов, вызывающих отечность, — это соленья. Один огурец вреда не нанесет, но если съесть целую банку, то утром подтянутого лица можно не ждать.
Однако не только соль вызывает отечность, но и нехватка воды. Получая недостаточное количество жидкости, организм будет пытаться ее накапливать. Диетологи советуют пить побольше воды в течение дня, чтобы нормализовать водно-солевой баланс, вода также помогает коже сохранять эластичность и свежий вид.