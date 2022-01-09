Картофель и помидоры: продукты, которые вызывают отеки

Отечность лица могу провоцировать самые разные причины. Иногда это показатель наличия серьезных заболеваний. Не менее часто отеки провоцируют продукты питания. "Рамблер" расскажет о них подробнее.

Например, имеющие имидж полезных молочные продукты могут провоцировать отечность даже у тех, у кого не замечена непереносимость лактозы.

Оказывается, отеки вызывает и картофель, который богат минералами и устойчивым крахмалом. Эксперты советуют не есть картофель по вечерам, а готовить его для дневных трапез.

Помидоры содержат немало соланина, который провоцирует появление отеков на лице. Однако при термической обработке соланин разрушается, так что пользу помидоров и удовольствие от их вкуса без риска отеков можно получить, заменив свежие плоды в салате тушеными.

Сладкий алкоголь и вовсе наносит двойной удар организму. Поэтому людям, страдающим от отеков, от коктейлей лучше отказаться в пользу сухого вина. А лучше не пить вовсе.

Очевидный участник списка продуктов, вызывающих отечность, — это соленья. Один огурец вреда не нанесет, но если съесть целую банку, то утром подтянутого лица можно не ждать.