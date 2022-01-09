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13 минут назад

Эксперт назвала самый полезный хлеб

Исследователь Института здравоохранения и социального развития Финляндии Ниина Каартинен объяснила, какой хлеб является самым полезным. По ее мнению, ржаной, так как в нем высокое содержание пищевых волокон. Об этом пишет Helsingin Sanomat.

Эксперт назвала самый полезный хлеб
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Как подчеркнула эксперт, при однократном употреблении продукта в день женщины в среднем получают 20 процентов клетчатки, а мужчины — 30 процентов. Ржаной хлеб богат витаминами группы В, тиамином и фолиевой кислотой. Он также снижает риск развития рака кишечника, отметила специалист.

Профессор Университета Восточной Финляндии Марьюкка Колехмайнен, в свою очередь, добавил, что ржаной хлеб снижает выработку серотонина в кишечнике из-за высокого содержания клетчатки. Регулярное употребление продукта способно затормозить развитие диабета второго типа, заключил эксперт.

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