Эксперт назвала самый полезный хлеб

Исследователь Института здравоохранения и социального развития Финляндии Ниина Каартинен объяснила, какой хлеб является самым полезным. По ее мнению, ржаной, так как в нем высокое содержание пищевых волокон. Об этом пишет Helsingin Sanomat.

Как подчеркнула эксперт, при однократном употреблении продукта в день женщины в среднем получают 20 процентов клетчатки, а мужчины — 30 процентов. Ржаной хлеб богат витаминами группы В, тиамином и фолиевой кислотой. Он также снижает риск развития рака кишечника, отметила специалист.

Профессор Университета Восточной Финляндии Марьюкка Колехмайнен, в свою очередь, добавил, что ржаной хлеб снижает выработку серотонина в кишечнике из-за высокого содержания клетчатки. Регулярное употребление продукта способно затормозить развитие диабета второго типа, заключил эксперт.