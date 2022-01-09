Назван напиток, продлевающий жизнь

Ученые из Китая доказали положительный эффект зеленого чая на сердечно-сосудистую систему. Об этом сообщает Mirror.

Так как заболевания сердца и сосудов являются наиболее частой причиной смерти в мире, чай назвали напитком, продлевающим жизнь.

Исследование проводили на протяжении семи лет. В нем приняли участие более 100 тысяч человек. Одна из контрольных групп пила зеленый чай трижды в день, а вторая не употребляла напиток совсем. Регулярно их здоровье проверяли врачи.

В результате риск смерти у участников, которые пили чай, снизился на 15 процентов. При этом риск инфаркта и инсульта снизился еще сильнее. Такие результаты исследования ученые связали с продлением срока развития заболеваний сердечно-сосудистой системы из-за действия компонентов зеленого чая.