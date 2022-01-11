Диетологи рассказали о замедляющих старение продуктах

Американские диетологи рассказали, как замедлить старение при помощи правильного питания. Об этом сообщает издание Eat This, Not That!

Фото: Unsplash Unsplash

По словам диетолога Рональда Смита, избыток сахара подрывает здоровье.

«Если хотите, чтобы жизнь была долгой и здоровой, старайтесь по возможности избегать нездоровой еды вроде печенья или пирожных», — советует он.

А вот рыба наоборот полезна, причем для людей старшего возраста — особенно. «Рыба богата Омега-3-ненасыщенными жирными кислотами, которые защищают организм от болезней», — утверждает Смит.

Диетолог Лиза Янг рекомендует включить в рацион побольше продуктов, замедляющих старение.

«Примерами полезных овощей и фруктов могут служить ягоды, цитрусовые, зелень, морковь и сладкий перец, — объясняет она. — Они богаты антиоксидантами и клетчаткой, которые противодействуют негативным эффектам старения».

Янг также считает, что на пользу организму пойдет замена мяса растительными источниками белка.

Диетолог Триста Бест напоминает о важности потребления достаточного количества воды или плодов, которые ей богаты, — например, огурцов, кабачков, помидоров, клубники и арбузов.