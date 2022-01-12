Диетолог назвал опасность злоупотребления сыром

Кандидат медицинских наук, врач-диетолог, доцент медицинского факультета СПбГУ Андрей Бобровский рассказал, что в умеренных порциях сыр приносит пользу, но при чрезмерном употреблении может быть опасным. Об этом сообщает радио Sputnik.

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Диетолог предупредил, что сыр не стоит употреблять ежедневно, так как в нем много калорий, жиров, а также есть плохой холестерин. Злоупотребление этим продуктом может привести к сердечно-сосудистым заболеваниям, мочекаменной болезни и гипертонии.

«Также многие сорта сыра содержат большое количество соли, а это триггер для развития различных болезней. Верхняя граница употребления сыра без вреда для здоровья — 100-150 граммов в сутки»

При умеренном употреблении сыр полезен благодаря тому, что в нем содержится белок, аминокислоты и кальций. Также в нем есть витамин В12, который необходим в зимний период.