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4 часа назад

Названы продукты, которые опасно покупать в супермаркете

Нутрициолог Анна Дробышева рассказала, что некоторые продукты опасно покупать в супермаркетах. Об этом сообщает РИА Новости.

Названы продукты, которые опасно покупать в супермаркете
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

В первую очередь эксперт посоветовала обратить внимание на такие товары, как пастеризованное молоко и рафинированные масла. От этих продуктов может начаться аллергия, а также атеросклероз.

“Пастеризованное молоко. Пастеризация видоизменяет молочный белок, наш организм не узнает его и атакует как врага. Именно из-за пастеризации у 75% населения непереносимость лактозы. Рафинированные и дезодорированные масла. Такие масла являются сильнейшим канцерогеном. По своей молекулярной структуре напоминают пластик. Употребление подобных продуктов приводит к атеросклерозу”

Нутрициолог заявила, что не стоит покупать сладкие йогурты и каши быстрого приготовления. В них содержится много сахара, из-за чего у людей повышается аппетит, а также страдают сосуды и кожа. В запретном списке оказалось куриное мясо и пакетированные соки.

“Чтобы куриное мясо было недорогим, производители пичкают кур гормонами и антибиотиками. Также куриное мясо — комфортная среда для размножения патогенных микроорганизмов, способных выживать даже при заморозке. Пакетированные соки. Ни о каких натуральных фруктах в подобных соках не может быть и речи. Это смесь красителей, сахара и консервантов”

Ранее диетолог рассказал об опасности употребления сыра.

Еда,
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