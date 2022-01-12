Проверено на себе
Звёзды
Психология
Еда
Счет
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
-3° в 
USD 74.53EUR 84.67
Войти в почту
38 минут назад

Почему финики считаются пищей долгожителей

Индийцы убеждены, что именно они стали первооткрывателями финиковой пальмы. Но ученые при этом склонны считать родиной плода Месопотамию. Как бы то ни было, это не так важно по сравнению с тем, каким богатым и полезным является продукт. О том, почему финики считают пищей долгожителей, расскажет "Рамблер".

Почему финики считаются пищей долгожителей
Фото: РамблерРамблер

Многие диетологи утверждают, что финики не стоит включать в рацион из-за высокой калорийности – 280 килокалорий на 100 грамм. Но объективно съесть такую порцию за раз просто не получится.

Видео дня

Пищевая ценность продукта обусловлена богатым витаминным и минеральным наполнением. Кроме того, в составе сушеных фиников практически нет жирных волокон, зато имеется 23 аминокислоты, необходимые организму для правильной работы. Ни у одного другого продукта нет такого количества указанного вещества в составе. Чем еще полезны финики?

Нормализуют работу кишечника

Благодаря высокому содержанию клетчатки финики стимулируют перистальтику и выводят из организма токсины. Периодическое употребление фиников помогает предотвратить воспалительные процессы в желудочно-кишечном тракте и подавляет патогенную микрофлору. Это является хорошей профилактикой геморроя и злокачественных образований.

Укрепляют кости

Входящие в состав фиников микроэлементы укрепляют костную ткань, а также помогают пожилым бороться с развитием остеопороза. Плоды также богаты медью, селеном и магнием, которые участвуют в формировании костей. А для зубов будут полезны имеющиеся в финиках цинк и фтор.

Сохраняют молодость

Финики известны также своими антиоксидантными свойствами, что позволяет замедлить процесс старения организма. В них содержится довольно высокий процент витаминов группы В, что помогает коже сохранить гладкость и эластичность.

Предотвращают болезни мозга

Упомянутые ранее витамины из группы В положительно влияют на деятельность центральной нервной системы. Благодаря снижению уровня гомоцистеина можно предотвратить такие опасные заболевания, как болезнь Альцгеймера. Помимо этого, регулярный прием фиников улучшает ментальные функции мозга: внимательность и память.

Укрепляют сердечно-сосудистую систему

Финики содержат калий и магний, которые помогают оптимизировать работу сердечной мышцы и сосудов. Если регулярно включать финики в меню, это поможет стабилизировать артериальное давление и станет отличной профилактикой инсультов.

Еда,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители