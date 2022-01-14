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1 час назад

Диетолог раскрыла секрет, как выбрать полезные пельмени

Врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Наталья Круглова поделилась в беседе с радио Sputnik, какие пельмени не навредят здоровью.

Диетолог рассказала, как выбрать полезные пельмени
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По мнению эксперта, при выборе фабричного продукта важно обращать внимание на его состав. Нечистые на руку производители часто добавляют сало к любому мясу, чтобы пельмени казались вкуснее. Поэтому сделать выбор в пользу полуфабриката из нежирных сортов мяса (курицы, говядины) предпочтительнее.

Другая хитрость производителей – избыток специй и соли. Они провоцируют переедание и привыкание к вкусу продукта, отмечает эксперт. Если вы хотите максимально снизить вред от любимого блюда, то врач-диетолог советует приготовить его самостоятельно:

«В самодельных пельменях мы можем контролировать количество жира, специй и соли, которые мы будем добавлять. Также мы можем часть муки заменить на цельнозерновую, которая содержит пищевые волокна, богата витаминами группы B и магнием. Это предпочтительнее, чем мука высшего сорта в покупных пельменях», — уточняет Наталья Круглова.

В качестве гарнира можно использовать овощи (в виде нарезки или салата). Пельмени предпочтительнее варить, а не жарить, чтобы не увеличивать калорийность блюда.

Ранее диетолог рассказал об опасности злоупотребления сыром.

Еда,Наталья Круглова,ИА Sputnik,
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