С какими продуктами худеть после праздников

После праздничных застолий есть смысл добавить в повседневное меню эти продукты, чтобы вернуть телу былую стройность. Читайте о них в материале "Рамблера".
Эта специя обладает способностью притуплять чувство голода. Причем эффекта можно достичь, даже просто вдыхая ее аромат. В пищу ее можно использовать в составе фруктовых салатов и при приготовлении некоторых напитков. Более того, корица снижает уровень сахара в крови и не дает жировым отложениям откладываться на теле.
Справиться с чувством голода прекрасно поможет анис. Всего-то и нужно лишь пожевать зернышко аниса в течение пары минут и голод отступит.
Имбирь отлично контролирует аппетит и притупляет чувство голода. Особенно специалисты рекомендуют имбирный чай. Считается, что активизирует процесс сжигания жиров, нормализует обмен веществ, ЖКТ и почек, а также помогает выводить из организма все лишнее.
Этот продукт богат клетчаткой и содержит медленные углеводы, обеспечивающие чувство сытости на довольно долгий срок. Кроме того нерастворимые волокна, содержащиеся в отрубях, выводят из организма вредные вещества, снижают уровень холестерина и сахара в крови.