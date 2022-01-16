С какими продуктами худеть после праздников

После праздничных застолий есть смысл добавить в повседневное меню эти продукты, чтобы вернуть телу былую стройность. Читайте о них в материале "Рамблера".

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Корица

Эта специя обладает способностью притуплять чувство голода. Причем эффекта можно достичь, даже просто вдыхая ее аромат. В пищу ее можно использовать в составе фруктовых салатов и при приготовлении некоторых напитков. Более того, корица снижает уровень сахара в крови и не дает жировым отложениям откладываться на теле.

Анис

Справиться с чувством голода прекрасно поможет анис. Всего-то и нужно лишь пожевать зернышко аниса в течение пары минут и голод отступит.

Имбирь

Имбирь отлично контролирует аппетит и притупляет чувство голода. Особенно специалисты рекомендуют имбирный чай. Считается, что активизирует процесс сжигания жиров, нормализует обмен веществ, ЖКТ и почек, а также помогает выводить из организма все лишнее.

Отруби