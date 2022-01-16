Проверено на себе
Звёзды
Психология
Еда
Счет
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
-10° в 
USD 75.77EUR 86.89
Войти в почту
1 час назад

С какими продуктами худеть после праздников

После праздничных застолий есть смысл добавить в повседневное меню эти продукты, чтобы вернуть телу былую стройность. Читайте о них в материале "Рамблера".

С какими продуктами худеть после праздников
Фото: DepositphotosDepositphotos

Корица

Эта специя обладает способностью притуплять чувство голода. Причем эффекта можно достичь, даже просто вдыхая ее аромат. В пищу ее можно использовать в составе фруктовых салатов и при приготовлении некоторых напитков. Более того, корица снижает уровень сахара в крови и не дает жировым отложениям откладываться на теле.

Анис

Справиться с чувством голода прекрасно поможет анис. Всего-то и нужно лишь пожевать зернышко аниса в течение пары минут и голод отступит.

Имбирь

Имбирь отлично контролирует аппетит и притупляет чувство голода. Особенно специалисты рекомендуют имбирный чай. Считается, что активизирует процесс сжигания жиров, нормализует обмен веществ, ЖКТ и почек, а также помогает выводить из организма все лишнее.

Отруби

Этот продукт богат клетчаткой и содержит медленные углеводы, обеспечивающие чувство сытости на довольно долгий срок. Кроме того нерастворимые волокна, содержащиеся в отрубях, выводят из организма вредные вещества, снижают уровень холестерина и сахара в крови.

Еда,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители