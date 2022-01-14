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2 часа назад

«Бездарные игроки стоят дорого»: Гаджиев выступил за смягчения лимита

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев, много лет проработавший главным тренером клубов РПЛ, заявил, что лимит на легионеров необходимо смягчить. 76-летний специалист в интервью Sport24 выразил мнение, что источником слабых результатов российского футбола является плохая работа спортивных школ, а не большое количество иностранных футболистов.

«Бездарные игроки стоят дорого»: Гаджиев выступил за смягчения лимита
Фото: News.ruNews.ru

Я считаю, лимит нужно постепенно смягчать. Из-за лимита создаются слишком вольготные условия для россиян. Бездарные игроки у нас стоят слишком дорого. Кроме того, это негативно сказывается на результатах наших клубов в европейских турнирах, - сказал Гаджиев.

Он отметил, что «наши школы безобразно работают», а также призвал «не ныть, а работать в полную силу и стремиться быть наравне с сильными иностранцами».

Гаджиев в разные годы работал с «Анжи», «Крыльями Советов» и «Сатурном». Эти команды под его руководством занимали самые высокие места в своей истории.

Ранее президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта выступил против идеи отмены лимита на легионеров в российском футболе. Он сказал, что если будут играть легионеры, то Россия ещё 20 лет не выступит на Олимпиаде.

Еда,Гаджи Гаджиев,Владимир Путин,Крылья Советов,Динамо,
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