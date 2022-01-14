Россиянам рассказали о вреде картофеля фри

Поедание картофеля фри чаще двух раз в неделю в два раза увеличивает риск преждевременной смерти. Всё дело в том, что это блюдо готовят во фритюре с добавлением большого количества масла. Авторы исследования уверяют, что приготовленные другим способом блюда из картофеля не несут такого вреда, пишет Live 24.

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Жирный картофель медленно усваивается организмом и переваривается. Такая пища создает нагрузку на печень, кишечник и желудок, ввиду чего могут появиться такие симптомы, как диарея, тошнота, рвота, боли в животе. Также со временем могут развиться гастрит, язва, холецистит и другие, — сообщает издание.

Помимо этого, картофель фри содержит в себе большое количество трансжиров, что увеличивает риск возникновения болезней сердца и сосудов. По имеющимся данным, у людей с повышенным содержанием трансжиров в организме на 75% возрастает риск возникновения деменции и болезни Альцгеймера. Более того, картофель фри содержит в себе достаточно большое количество калорий, поэтому злоупотребление этим блюдом может стать причиной появления лишнего веса или даже спровоцировать развитие ожирения.