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1 час назад

Терапевт назвала замедляющий старение витамин

Терапевт-гастроэнтеролог Елена Тюльпина рассказала, что здоровье кожи и волос обеспечивает рибофлавин, или витамин B2. Он также предотвращает старение организма, объяснила медик в интервью «Пятому каналу».

Терапевт назвала замедляющий старение витамин
Фото: lenta.rulenta.ru

По словам медика, все биохимические процессы в организме происходят с участием витаминов группы B, включая B2. Он нужен для метаболизма белков, жиров и углеводов. Его также называют «витамином красоты», поскольку он участвует в синтезе белковых молекул тела и замедляет старение.

Тюльпина назвала продукты, богатые витамином B2. Среди них пища и животного, и растительного происхождения. Витамин B2 содержится в молоке, сыре, твороге, яйцах и субпродуктах — печени и почках. Среди растительных продуктов богаты этим элементом грибы и кедровые орехи.

«Учитывая высокий калораж кедрового ореха, мы не съедим его в необходимых для компенсации дефицита витамина B2 количествах», — подчеркнула терапевт.

Чтобы установить уровень витамина B2 в организме, Тюльпина посоветовала россиянам обратиться за помощью к специалистам. Уже на основании результатов анализов доктор подбирает каждому пациенту наиболее подходящую дозировку рибофлавина.

Еда,
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