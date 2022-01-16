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14 минут назад

Диетологи назвали неожиданное свойство чернослива

Американские диетологи обнаружили неожиданное свойство чернослива. В исследовании, опубликованном в Journal of Nutrition Bulletin, они заявили, что он снижает тягу к сладкому.

Диетологи назвали неожиданное свойство чернослива
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам экспертов, люди, которые в ходе исследования ели чернослив, слабее чувствовали голод и употребляли меньше калорий. Этот продукт специалисты назвали одним из лучших для перекуса. Так, диетолог Лорен Манакер отметила, что чернослив может заменить сладкоежкам вредные десерты. Она добавила, что этот сухофрукт насыщен натуральными антиоксидантами, витаминами и минералами и клетчаткой. В каждом содержится примерно 3,5 грамма природных сахаров и 0,5 грамма клетчатки.

Ранее американские врачи и диетологи назвали благоприятные последствия употребления рыбы два раза в неделю. По словам врача-диетолога и автора книг о здоровом питании Джексон Блэтнер, эта группа продуктов богата кислотами омега-3, которые крайне полезны для мозга: они помогают его клеткам бороться с возрастными изменениями, загрязнением воздуха и другими неблагоприятными факторами.

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