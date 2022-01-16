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1 час назад

Кому опасно пить цикорий

Цикорий – ценное лекарственное растение, с давних пор завоевавшее популярность в народной медицине. В древнем Риме его корень использовали для улучшения пищеварения, в Египте из него готовили противоядие от укусов змей и пауков. Но далеко не всем при этом можно его употреблять. Подробнее – в материале "Рамблера".

Кому опасно пить цикорий
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Польза

Суточная норма цикория для здорового человека – 50 миллилитров. В одной чашке растворимого напитка содержится около 50 процентов дневной нормы фолиевой кислоты, улучшающей состояние кожи, 36 процентов суточной дозы витамина A, который отвечает за выработку коллагена, и 1/3 являющимся мощным антиоксидантом витамина C.

Исследования показывают, что в миске цикория такое же количество антиоксидантов, как и в миске зеленого чая. Он низкокалорийный, улучшает пищеварение, усвоение железа и кальция, укрепляет защитные функции организма и оздоравливает кишечную флору.

Противопоказания

Несмотря на такой обширный перечень полезных свойств, некоторым цикорий противопоказан. К числу таких людей относятся те, у кого диагностированы следующие заболевания:
  • сосудистые, варикозные болезни, а также геморрой;
  • гастриты и язвы;
  • индивидуальная непереносимость аскорбиновой кислоты (витамина C);
  • заболевания печени, почек, желчного пузыря (большое количество цикория оказывает большую нагрузку на органы);
  • астма, бронхит и кашель (от напитка симптомы начнут усиливаться);
  • низкое артериальное давление.

Также от напитка следует воздержаться беременным и кормящим женщинам. И не стоит забывать, что даже цикорий может вызвать аллергическую реакцию.

Еда,
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