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1 час назад

Гастроэнтеролог рассказал о самом вредном завтраке

Кандидат медицинских наук и гастроэнтеролог Сергей Вялов заявил, что бутерброды со сливочным маслом и сыром — худший вариант завтрака для сердца и поджелудочной. Об этом он рассказал на своей странице в Instagram.

Гастроэнтеролог рассказал о самом вредном завтраке
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Эксперт утверждает, что жир животного происхождения вреден для здоровья из-за высокой калорийности. Чрезмерное потребление такой пищи заставляет печень и поджелудочную усиленно работать. По этой причине потребление животного жира необходимо снизить или заменить его на растительный аналог:

"Если бутербродов оказалось слишком много и если к ним прилагается алкоголь, возможен заброс желчи в протоки поджелудочной. Она раньше положенного активирует ферменты, которые начинают переваривать собственную поджелудочную железу. Отсюда острый панкреатит".

Медик отмечает, что чем больше человек ест животного жира, тем выше уровень холестерина и триглицеридов в крови и тем быстрее развивается атеросклероз.

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Еда,
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