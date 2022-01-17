Проверено на себе
Звёзды
Психология
Еда
Счет
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
+3° в 
USD 76.04EUR 86.86
Войти в почту
1 час назад

Доктор Мясников назвал снижающий риск диабета напиток

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал напиток, снижающий риск развития сахарного диабета. В эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1», выпуск которого доступен на YouTube, он заявил, что кофе снижает риск возникновения заболевания.

Мясников назвал снижающий риск диабета напиток
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Доктор рассказал, что рацион питания диабетиков должен включать овощи, фрукты, рыбу, молочные продукты и орехи. Он отметил, что от развития диабета также защищают кофе и чай с содержанием кофеина.

«Кофе — это, во-первых, целебный напиток для печени: он сохраняет печень, особенно при гепатитах. И кофе замедляет развитие диабета»,

— заявил врач в эфире передачи.

Кроме того, специалист назвал напитки, провоцирующие развитие диабета. В их числе он перечислил фруктовые соки и сладкие газировки.

«Это то, что дает толчок к метаболическому синдрому ожирения, что в итоге с годами обязательно перейдет уже в устойчивый повышенный сахар»,

— пояснил медик.

Ранее Мясников заявил, что чрезмерное употребление молочных продуктов может привести к раку простаты у мужчин. По его словам, есть много научных работ, свидетельствующих о связи употребления молочных продуктов и рака простаты. Медик отметил, что в связи с этим мужчинам стоит пить в день не более 300 миллилитров молока.

Еда,Александр Мясников,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители