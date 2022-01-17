Мясников назвал снижающий риск диабета напиток

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал напиток, снижающий риск развития сахарного диабета. В эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1», выпуск которого доступен на YouTube, он заявил, что кофе снижает риск возникновения заболевания.

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Доктор рассказал, что рацион питания диабетиков должен включать овощи, фрукты, рыбу, молочные продукты и орехи. Он отметил, что от развития диабета также защищают кофе и чай с содержанием кофеина.

«Кофе — это, во-первых, целебный напиток для печени: он сохраняет печень, особенно при гепатитах. И кофе замедляет развитие диабета»,

— заявил врач в эфире передачи.

Кроме того, специалист назвал напитки, провоцирующие развитие диабета. В их числе он перечислил фруктовые соки и сладкие газировки.

«Это то, что дает толчок к метаболическому синдрому ожирения, что в итоге с годами обязательно перейдет уже в устойчивый повышенный сахар»,

— пояснил медик.