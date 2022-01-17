Черная икра считается одним из самых дорогих деликатесов в мире. А ее стоимость за 100 грамм может достигать 30 тысяч рублей и выше. "Рамблер" расскажет, почему черная икра такая дорогая.

Пару сотен лет назад черную икру мог себе позволить практически любой, она стоила не дороже сала. Так было, пока в XIX веке русские эмигранты в США и Европе не научили ее есть высший свет. После этого стоимость деликатеса стала расти в геометрической прогрессии. А около 20 лет назад и вовсе была запрещена добыча икры осетровых рыб, живущих в дикой природе. Позже, из-за изменения экологической среды их поголовье стало резко сокращаться, что привело к еще большему росту цен. Меньше рыб — больше стоимость.