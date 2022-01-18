6 продуктов, которые незаметно разрушают зубы

Зубная эмаль достаточно прочна — но некоторые пищевые привычки могут ее испортить.

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Издание WomanHit перечислило 6 продуктов, которые вредят эмали.

Прежде всего это каши на основе молока. Вязкая каша, полезная для желудка, обволакивает зубы и образует пленку, под которой быстро развиваются бактерии. Любителям каш, особенно детям нужно чистить зубы особенно тщательно, а лучше всего обзавестись электрической зубной щеткой.

Эмаль разъедают кислые ягоды. О том, что они навредили зубам, подскажет повышенная чувствительность зубов во время чистки или во время еды. В этом случае нужно пересмотреть свой рацион, возможно, вы употребляете слишком много продуктов с повышенным содержанием кислот.

Вредны и соусы, сделанные не вами. В них много кислот, сахара и других компонентов, которые могут крайне негативно сказаться на эмали.

Маринады вредят эмали, поскольку содержат уксус. Маринованные продукты не стоит употреблять людям с болезнями пародонта и слабой зубной эмалью, не надо ими увлекаться и тем, у кого зубы пока здоровы.

Эмаль страдает от красного вина: в нем содержатся пигментирующие полифенолы, танины и хромогены.

Наконец, подвох таят яйца с непрожаренным или непроваренным желтком. Как и каша, желток обволакивает зубы, образовывая на поверхности пленку. После яйца стоит съесть жесткое яблоко либо почистить зубы.