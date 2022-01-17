Раскрыт секрет приготовления идеальной картошки в мундире

Чтобы получить "идеальную" корочку на картофеле в мундире, следует выполнить несколько простых условий. Повар из Великобритании Поппи О’Тул рассказала, какой рецепт считает лучшим для этого блюда. Ее слова передает The Sun.

Повар отметила, что первым делом следует проткнуть картофелины, чтобы избежать скопления лишней влаги. Потом необходимо смазать каждую сливочным маслом и солью.

После чего поместить картофель в холодную духовку, выставить температуру в 200 градусов по Цельсию и запекать на протяжении двух с половиной часов.

Как отметила повар, именно по такому рецепту корочка получается "идеальной", а картофель - вкусным.