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13 минут назад

Раскрыт секрет приготовления идеальной картошки в мундире

Чтобы получить "идеальную" корочку на картофеле в мундире, следует выполнить несколько простых условий. Повар из Великобритании Поппи О’Тул рассказала, какой рецепт считает лучшим для этого блюда. Ее слова передает The Sun.

Раскрыт секрет приготовления идеальной картошки в мундире
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Повар отметила, что первым делом следует проткнуть картофелины, чтобы избежать скопления лишней влаги. Потом необходимо смазать каждую сливочным маслом и солью.

После чего поместить картофель в холодную духовку, выставить температуру в 200 градусов по Цельсию и запекать на протяжении двух с половиной часов.

Как отметила повар, именно по такому рецепту корочка получается "идеальной", а картофель - вкусным.

Ранее мы писали, как приготовить картофельное пюре как в ресторане.

Еда,
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