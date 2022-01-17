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1 час назад

Врач рассказала о правилах питания в морозную погоду

Специалист в области китайской и тибетской медицины Наталья Курылева рассказала, как стоит питаться в морозную погоду.

Как правильно питаться в морозы
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

По ее словам, в восточной медицине важным критерием выбора продукта является его теплоемкость, ведь есть «согревающие» и «охлаждающие» продукты. Так, например, для морозной зимней погоды не подходят легкие салаты и смузи.

Основу рациона в это время года должны составлять продукты, которые обеспечат организм энергией и теплом. Например, мясо — баранина, говядина, свинина. Также стоит включить в рацион сало, сыры, орехи, масло (лучше топленое). А вот фрукты и овощи желательно подвергать тепловой обработке.

По словам врача, такие продукты дадут максимальный заряд энергии, который поможет согреться в холода. В зимний период можно даже немного увеличить дневную норму калорийности.
"Также перед выходом на улицу рекомендуется есть жидкие горячие блюда. Идеально для этого подойдут супы и бульоны. Они дополнительно обеспечат разогревающий эффект",

— пояснила она в комментарии «МИР 24».

Что касается алкоголя, то его лучше не пить на морозе. Он даст кратковременный согревающий эффект, но затем человек начнет мерзнуть еще больше, так как сосуды сужаются. Согреться на морозе можно при помощи чая с добавлением меда, лимона, малины, имбиря.

Ранее терапевт Асанов составил антиковидное меню.

Еда,
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