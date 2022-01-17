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2 часа назад

Неочевидная польза томатного сока

Согласно опросам, томатный сок популярен не только в России, но и за рубежом. Благодаря высокому содержанию антиоксидантов, органических кислот и других незаменимых питательных веществ, помидор можно смело назвать настоящим эликсиром здоровья. "Рамблер" расскажет о неочевидной пользе томатного сока для здоровья.

Норма потребления томатного напитка составляет в среднем от одного до четырех стаканов в день. Количество может колебаться в зависимости от времени года, климата и личных предпочтений.

Антиоксидантные свойства

В томатном соке содержится несколько антиоксидантных веществ, включая ликопин, бета-каротин, витамин С и селен. Они снижают риск развития сердечных заболеваний, а также защищают организм от свободных радикалов, которые вызывают повреждение клеток, что приводит к преждевременному старению.

Улучшение пищеварения

Органические кислоты, которые присутствуют в плодах и соке томатов, улучшают пищеварительную функцию. Они стимулируют выделение слюны и желудочного сока, что способствует быстрому перевариванию продуктов.

Здоровье сердца

Благодаря высокому содержанию калия, томатный сок улучшает здоровье сердца и помогает снизить кровяное давление. Он также предотвращает окисление холестерина, что является одним из первых шагов в образовании атеросклеротических бляшек. Также томатный сок оказывает защитное действие на внутренний слой кровеносных сосудов и помогает снизить риск свертываемости крови.

Психологическое здоровье

Выпивая стакан томатного сока в день, можно снять усталость.  Высокое содержание калия и фосфора в этом красном соке помогает облегчить симптомы стресса, мышечной слабости, а также предотвратить мышечные спазмы и судороги. Поэтому стакан сока в день не только придаст телу энергии, но и поможет поднять настроение.

Снижение массы тела

Томатный сок очень низкокалориен. В 100 граммах напитка всего 18 калорий и около 95 процентов воды. Кроме того, он ускоряет метаболизм, а высокое содержание в продукте клетчатки вызывает чувство сытости и улучшает пищеварение. Поэтому напиток подходит тем, кто хочет сбросить лишние килограммы.

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